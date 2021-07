Auch ohne Pflege anderen helfen

Firma BBU aus Scherfede und VHS bieten Ausbildung zum Alltagsbegleiter an – Angebot ab Oktober

Warburg

Für Hilfsbedürftige Einkäufe erledigen, sie auf den Friedhof begleiten, auch ohne pflegerische Tätigkeiten Angehörige entlasten – das tun sogenannte Alltagsbegleiter. Die Basisqualifizierung dazu bietet die Firma BBU aus Scherfede nun in Kooperation mit der VHS in Warburg an.

Von Daniel Lüns