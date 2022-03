Auch Sporthalle soll hergerichtet werden

„Natürlich müssen wir auch weiterhin die Flüchtlinge aus Syrien und all den anderen Ländern im Blick haben“, betonte das Gemeindeoberhaupt. „Darum sind wir auch dankbar für alle, die generell Wohnraum anbieten.“ Wer diesbezüglich Unterstützung anbieten kann, möge sich direkt an den Bürgermeister wenden: entweder per E-Mail unter michael.kasche@huellhorst.de oder unter der Telefonnummer 05744/9315100. „Wir sind auf die Hilfe von Bürgern angewiesen“, so Kasche. Zumal die von der Gemeinde angemieteten Wohnungen fast alle voll belegt seien und – wie Fachbereichsleiter Peter Lücking hervorhob – die Gemeinde seit Herbst einen ziemlich starken Zustrom von anerkannten Flüchtlingen habe. „Wir haben da eine recht hohe Erfüllungsquote.“

