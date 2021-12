Auch Versmold sagt ab

Als letzter der Weihnachtsmärkte im Altkreis Halle ist die geplante Veranstaltung in Versmold am 3. Advent abgesagt worden.

Lang, lang ist‘s her: Stimmungsvoll hat sich vor der Pandemie der Versmolder Weihnachtsmarkt in der Innenstadt präsentiert. Zum zweiten Mal muss er abgesagt werden. Ulrich Josephs vom Trägerverein bedauert die Absage sehr.

. Der Trägerverein des Weihnachtsmarkt. der Verein „Ein Herz für Versmold“, verkündete am Freitag über seine Kanäle die Entscheidung. Wie der Vorsitzende Ulrich Josephs mitteilt „lassen die massiv steigenden Inzidenzzahlen es leider nicht zu, einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten“.

Die Aktion „Wünsch Dir was“ wird dennoch in Zusammenarbeit mit dem Haus der Familie in Versmold weiterlaufen. Auch steht das Herz am Weihnachtsbaum des Vereins weiterhin am Versmolder Marktplatz, um die Wunschzettel dort aufhängen zu können. Die Geschenke werden im Haus der Familie gesammelt und dort verteilt. Kindern soll in der Pandemie weiter eine Freude bereitet werden. Nach den bisherigen Planungen soll am 6. Dezember um 17 Uhr der Nikolaus kleine Weihnachtstüten auf dem Marktplatz verteilen.

Der Versmolder Verein und die Stadt, die vor der Petri-Kirche zudem eine gut besuchte Eisbahn aufgebaut haben, haben lange an der Planung für den Weihnachtsmarkt festgehalten. Mit dem dynamischen Corona-Geschehen wurde das jedoch immer schwieriger. In Versmold lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag bei 193,6 (99 aktive Fälle), wobei der Durchschnitt im Kreis Gütersloh bei aktuell 347 liegt.