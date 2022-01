Audi A4 kracht gegen Baum

Fahrer bei Alleinunfall auf der Desenbergstraße am Ortseingang von Daseburg lebensgefährlich verletzt

Warburg

Bei einem Alleinunfall auf der Desenbergstraße am Ortseingang von Daseburg ist am Sonntagmorgen der Fahrer eines Audi A4 schwer verletzt worden. Der Mann, dessen Identität noch ungeklärt ist, schwebt in Lebensgefahr.