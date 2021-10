Auf 1600 Quadratmetern läuft alles nach Plan

Kaum zu übersehen: Ein Gebäudeteil des neuen Feuerwehrgerätehauses in Schweicheln leuchtet in knalligem Feuerwehrrot, die restlichen Gebäude haben zumindest Teile in rot.Besprechung vor Ort: Archimedes„Hier sollen die Spiegel hin.“In den Umkleiden liegen bereits Halterungen und Anschlüsse für die Heizungen für die Spinde (rechts)Archimedes-Geschäftsführer Dirk Wöhler und Bauleiter Alexander Bühler auf der Dachterrasse. Die Vollklinkerplatten in der Fahrzeughalle müssen von Mitarbeitern einer Spezialfirma verlegt werden.

Foto: Karin Koteras-PietschKarin Koteras-Pietsch