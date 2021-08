Auf Brinkhaus‘ Spuren

Rheda-Wiedenbrück.

Die Parallelen zu Ralph Brinkhaus, dem Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, sind erstaunlich. Patrick Büker kommt aus Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh), ist Steuerberater und wohnt wie Brinkhaus in Wiedenbrück. Der Unterschied zum CDU-Politiker: Büker tritt am 26. September im Wahlkreis Gütersloh I für die FDP an. Seine Chancen, über die Landesliste ins Parlament zu kommen, stehen bei 13 Prozent in den Umfragen ziemlich gut. Bükers Listenplatz 25 sollte reichen.

Von Andreas Schnadwinkel