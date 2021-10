Auf dem „Friedrad“ zur letzten Ruhe

Thomas Kremer stellt in Halle-Hörste sein elektrisch angetriebenes Bestattungs-Fahrrad vor – dafür ist jetzt auch ein Name gefunden worden

Halle-Hörste

In den Niederlanden, aber auch in Dänemark ,sind sie mittlerweile schon öfter zu sehen: Bestatter, die einen Sarg auf einem elektrischen Drahtesel zum Friedhof fahren. Was in den großen Städten als Umweltschutz-Projekt begann, findet inzwischen auch in den ländlichen Gebieten immer mehr Anklang, berichtet der Hörster Bestatter Thomas Kremer, der damit nun eine Vorreiterrolle einnehmen möchte.

Von Malte Krammenschneider