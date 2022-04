Auf dem Marktplatz wird aufgetischt

Ein köstliches Lachen: Wer Burger und anderes Street Food mag, ist an diesem Wochenende in der Lübbecker Innenstadt genau richtig.

Das ganze Wochenende steht in der Lübbecker Innenstadt unter genussvollem Vorzeichen, denn Lübbecke Marketing lockt mit einem großen Imbiss-Angebot. Nach zwei Jahren Pause.

Dieses Mal gibt es auch eine Neuheit: „Cheatday“ heißt das in der Region neue Format, das auch Samstag und Sonntag auf dem Marktplatz zum Ausprobieren einlädt. Am Samstag ist von 12 bis 22 Uhr Snacken und Schlemmen angesagt. Zum Finale am Sonntag kochen die Profis von 12 bis 19 Uhr frisch vor den Augen der Gäste. Was auf den Teller kommt, entscheidet jeder selbst: internationale Spezialitäten, kreative Crossover-Kitchen, süße Verführungen für Naschkatzen, eine Fahrt in den Fleischhimmel oder doch lieber bio, regional und veggie?

Und am Sonntag darf der Bummel durch die ab 13 Uhr geöffneten Geschäfte nicht fehlen.