Auf dem Trockenen

2019 legte der Kreis Herford das Lehrschwimmbecken der Eickhofschule still – Seitdem ist nichts passiert

Hiddenhausen

Der Wegfall des Schwimmbades sei ein gravierender Einschnitt in die pädagogische Arbeit der Eickhofschule, sagt dessen Leiter Andreas Neifer. Im Sommer 2019 hatte der Kreis Herford das Lehrschwimmbecken auf dem Gelände der Diakonie in Schweicheln still gelegt. Seitdem ist rein gar nichts passiert.

Von Moritz Winde