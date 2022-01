Auf dem Weg zum digitalen Musterdorf

Borchen-Etteln

Mit gerade einmal 1850 Einwohnern darf man Etteln durchaus klein nennen. Was die Dorfgemeinschaft allerdings in Sachen Digitalisierung auf die Beine stellt, ist groß und muss keine Vergleiche mit sehr viel einwohnerstärkeren Kommunen scheuen: Glasfaserausbau in Eigenregie „bis zur letzten Milchkanne“, Dorf-App, Mitfahrstation oder E-Auto sind nur einige Beispiele. Bis zum Jahr 2030 will Etteln sein Ziel erreicht haben, das nicht weniger lautet, als „digitales Musterdorf“ zu sein.

Von Per Lütje