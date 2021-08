Auf dem Weg zum Traumberuf

Sieben junge Menschen sind jetzt bei der Unternehmensgruppe Budich in eine Ausbildung gestartet

Hiddenhausen

„Das ist für unsere Verhältnisse ein tolles Ergebnis,“ sagt Michael Aupke, CEO bei der Firma Budich in Hiddenhausen, als er die neuen Auszubildenden vorstellt. Sechs Männer und eine Frau sind in diesem Monat bei der Budich Unternehmensgruppe an den Ausbildungs-Start gegangen.

Von Karin Koteras-Pietsch