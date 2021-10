Für die Einzelhändler in der Bielefelder Innenstadt ist der erste Late-Night-Shopping-Termin des Jahres ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Normalität. Bis 22 Uhr öffnen die Geschäfte am Samstag, 30. Oktober.

Bielefeld Marketing verspricht eine „maßvolle“ Veranstaltung. „Noch sind wir mit dem Thema Corona nicht durch“, sagt Geschäftsführer Martin Knabenreich. Es werde zwar Walking Acts und Live-Musik in den Straßen geben, doch das war es dann auch. Der „Black Friday 2020“ ist noch in unguter Erinnerung. Damals war das Gedränge vor den Einkaufstempeln in der Bahnhofstraße so groß, dass das Ordnungsamt eingreifen musste, weil die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten wurden. Solche Bilder sollen sich nicht wiederholen.