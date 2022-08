Auf den Spuren der alten Schulen

Heinz Renerig hat die Schiefertafel in seinen Schulranzen gepackt. In so einen schönen alten aus Leder. Den wird der Stadtführer jetzt öfter einsetzen. Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, laden die Stadtführer zu einer Premiere – eine Tour entlang der alten Schulstandorte. Zu Fuß als Wanderung in Schloß Holte, als Radtour in Stukenbrock.

Wer mitmachen möchte, meldet sich unter den Telefonnummern 05207/9299980 oder 05207/9553704 an. Die Teilnahme ist kostenlos, Beginn der Wanderung ist um 13 Uhr am Jagdschloss Holte, Beginn der Radtour um 13.30 Uhr an der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Stukenbrock. Zum Abschluss treffen sich beide Gruppen in der Aula der Gesamtschule am Hallenbad. Dort wird der Film „Stukenbrock-Senne – eine spannende Zeitreise durch unsere Geschichte“ ab 15 Uhr gezeigt. Auch wer nicht an einer der Touren teilnimmt, ist zur Filmvorführung willkommen.