Auf den Weltmärkten erfolgreich

160 Jahre Lübbecker Wirtschaftsgeschichte erzählen von Wandel, dramatischen Umbrüchen, Kriegen und Hungersnöten. Und sie erzählen von glücklichen Fügungen, klugen und weitsichtigen Entscheidungen – vor allem aber von Menschen, die den Mut und die Tatkraft aufgebracht haben, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Sie erzählen von Lübbecker Unternehmern im besten Wortsinne: Menschen, die sich trauen, etwas zu unternehmen.

Hinweise darauf, dass dieser besondere Unternehmergeist hier eine Tradition hat, die bis ins Mittelalter zurückreicht, finden sich an vielen Orten im Stadtbild. Bei einem Rundgang durch die Stadt ist sie förmlich mit Händen zu greifen, ebenso wie die so genannten weichen Standortfaktoren, die Lübbecke zu einem Ort machen, an dem man gern lebt und arbeitet.