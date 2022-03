Auf der Autobahn gestrandet

Schloß Holte-Stukenbrock

„Aus Liebe zum Leben“: Daniel Ernst und Katrin Wiebe von der Johanniter-Unfall-Hilfe in Schloß Holte-Stukenbrock haben am Samstag 40 Taschen mit Lebensmitteln an russische Lastwagenfahrer auf den Autobahnen A2 und A33 verteilt, die ohne Geld dastehen und sich deshalb keine Lebensmittel mehr kaufen können.

Von Monika Schönfeld