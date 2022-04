Auf der Bever sind die Enten los

Nach einer coronabedingten Zwangspause sind in Dalhausen bald schon wieder die Enten los: Das Familienzentrum St. Maria Dalhausen und der Förderverein laden am Freitag, 6. Mai, zum beliebten Entenrennen auf der Bever ein.

Familienzentrum und Förderverein richten beliebtes Spektakel in Dalhausen wieder aus

Das traditionelle Kinder-Spektakel beginnt wie gewohnt um 15 Uhr. Dann werden die Enten in die Bever gesetzt und „losgelassen“. Von dort aus machen sie sich, am Ufer begleitet und angefeuert von Kindern, Eltern und Großeltern, auf den Weg ins Ziel am „Bleicheplatz“ hinter der Kirche.

Dort werden die Enten von der Freiwilligen Feuerwehr Dalhausen aus der Bever gefischt. Die Besitzer der drei schnellsten Enten erhalten einen Preis. Und natürlich darf jedes Kind seine Ente als Andenken mit nach Hause nehmen.

Im Anschluss an die Siegerehrung wird auf dem Bleicheplatz noch bis 17 Uhr zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Dort bietet das Familienzentrum einen Spieleparcours für die Kinder an. Der Förderverein sorgt mit Kaffee, Kuchen, Würstchen und kalten Getränken wie gewohnt für das leibliche Wohl.

Der Erlös kommt dem Familienzentrum St. Maria zugute. Der Förderverein unterstützt die Einrichtung bei Anschaffungen und finanziert Kurse wie die Krabbelgruppe.

Die Quietsche-Enten können ab 14.30 Uhr an der Holzbrücke in der Langen Reihe erworben werden (1,50 Euro pro Stück). Bei Dauerregen fällt die Veranstaltung aus.