Auf der Suche nach der eigenen Familie

Werther

Das Schicksal des einst stadtbekannten Obdachlosen Frank Bohle ist vielen in lebendiger Erinnerung. Jahrelang traf man ihn in Werther, meist im Buswartehäuschen an der Ravensberger Straße, wo er mit Passanten einen Plausch hielt. In Erinnerung dürfte ebenso seine beispiellose Beerdigung im Dezember 2011 sein. Doch in Franks Familie wird jetzt ein weiteres Schicksal offenbar: Sein Halbbruder Rolf Neumann erfuhr erst im Januar durch Zufall vom Tod Frank Bohles – dabei hätte er ihn so gerne noch einmal persönlich getroffen.

Von Volker Hagemann