Auf der Suche nach Spuren gegen das Vergessen

Workshop in Gedenkstätte Stalag 326 in Schloß Holte-Stukenbrock: Teilnehmer fotografieren geschichtsrelevante Orte

Schloß Holte-Stukenbrock

Vereinzelt fallen Lichtstrahlen durch ein Fenstergitter in einen Raum der ehemaligen Entlausung und machen Kratzspuren an den Wänden sichtbar. In dem düsteren Gebäude, in dem sich im Zweiten Weltkrieg sowjetische Kriegsgefangene einer schmerzhaften Prozedur unterziehen mussten, halten Hobbyfotografen Relikte der Vergangenheit in Bildern fest.

Von Uschi Mickley