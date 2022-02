Auf der Suche nach Zufriedenheit

Was ist eigentlich Frugalismus? Das Online-Lexikon Wikipedia nennt den Begriff in einem Zusammenhang mit Bescheidenheit, Genügsamkeit, Anspruchslosigkeit, Einfachheit und Zurückhaltung. Hauptziel von Frugalisten sei es, möglichst früh finanziell unabhängig vom eigenen Einkommen zu werden, also nur noch vom angesparten Vermögen leben zu können.

Für Luu Hoang (31), aufgewachsen in Lübbecke, zur Schule gegangen in Hüllhorst, verbindet sich mit Frugalismus dagegen vor allem das Streben nach einem zufriedeneren Leben – und die Auseinandersetzung mit so manchem Vorurteil, das ihm in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren begegnet ist. In Kursen will er sein Wissen weitergeben.