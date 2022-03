Auf die Eier, fertig, los!

Der CVJM Lübbecke färbt dieses Jahr endlich wieder wie gewohnt seine Ostereier und hofft auf eine gute Abnahme durch die Lübbecker Bürgerinnen und Bürger. In der Zeit vom 11. bis 16. April verwandelt sich das Jugendzentrum am Markt zur Ostereierfärbewerkstatt.

Nach zwei Jahren Pause möchte der CVJM Lübbecke wieder durchstarten und seine Eier nach alter Tradition kochen, färben und fetten. „Alle Mitarbeitenden sind froh, dass sie endlich wieder an die Töpfe dürfen“, berichtet Niklas Droste, erster Vorsitzender. „Letztes Jahr war besonders – zwar konnten wir alle Eier zu Hause zu färben, aber die Gemeinschaft hat einfach gefehlt“, sagt Friederike Hoffmeier, ehrenamtliche Mitarbeiterin.

Ab sofort können die Ostereier im Internet unter www.cvjm-luebbecke.de, per E-Mail an mail@cvjm-luebbecke.de oder telefonisch unter der Nummer 05741/4583 bestellt werden. Ab 30 Stück liefert der CVJM die Ostereier auch gerne bis zur Haustür. Vielleicht kommt ja sogar der Osterhase mit den bestellten Ostereiern vorbei? Gerne können auch Unternehmen eine größere Menge an Eiern bestellen und diese etwa an ihre Mitarbeiter als Ostergeschenk verteilen. Auf Wunsch kommt auch der Osterhase vorbei und macht Mitarbeitern eine Freude. Der CVJM Lübbecke ist flexibel und freut sich über jede Bestellung.

Ausgeliefert werden die Ostereier mittwochs und donnerstags von 8 bis 18 Uhr und Ostersamstag von 7 bis 13 Uhr. Natürlich können die Ostereier während der Färbezeit auch vor Ort im Jugendzentrum am Marktplatz abgeholt werden.

Die Ostereierfärbewerkstatt öffnet zu folgenden Zeiten ihre Türen: Mittwoch 9 bis 12 Uhr und 16 bis 22 Uhr; Donnerstag 8 bis 16 Uhr und Karfreitag von 18 bis 21 Uhr.

Die Mitarbeitenden freuen sich über jede Mithilfe. „Einfach vorbeikommen und gucken, ob ein Färbetopf frei ist. Es empfiehlt sich, alte Kleidung anzuziehen, die dreckig werden darf“, sagt Torben Dümke aus dem Leitungsteam der Ostereieraktion.

Dieses Jahr wird ein Osterei 50 Cent kosten. Die Eier kommen wie in den vergangenen Jahren aus „Freilandhaltung“. Der Erlös des Verkaufs wird geteilt. 50 Prozent bleiben bei der örtlichen Jugendarbeit des CVJM Lübbecke. Die andere Hälfte spendet der Verein an seine Partnerschaftsarbeit in Sierra Leone.

Ob und wie es in diesem Jahr auch wieder Verkaufsstände für die bunten Ostereier geben wird, ist leider noch nicht klar. Sobald der CVJM Lübbecke nähere Informationen hat, wird dies bekanntgegeben.

Jetzt heißt es für die Mitarbeitenden des CVJM: „Ran an die Vorbereitung und Planung. Auf eine tolle Ostereieraktion 2022. Endlich wieder im Jugendzentrum, zusammen Ostereier färben und die Knickeier vernaschen.“