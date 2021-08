Auf dystopischen Wegen

Weil die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie tief in die Gesellschaft wirken, ist „Wege durch das Land“ in dieser Saison mit „Freiheit & Angst“ betitelt.

Weil die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie tief in die Gesellschaft wirken, ist „Wege durch das Land“ in dieser Saison mit „Freiheit & Angst“ betitelt. Drohen Szenarien wie aus George Orwells Dystopie „1984“ (1949 erschienen) schon ganz bald Realität zu werden, wenn zum Beispiel die Grünen ein „Ministerium für gesellschaftlichen Zusammenhalt“ fordern? Die Macher des regionalen Literatur- und Musikfestivals haben sich am Sonntagabend in Bad Oeynhausen dem anderen dystopischen Klassiker genähert: Aldous Huxleys „Schöne neue Welt“ aus dem Jahr 1932.