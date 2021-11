Auf einen Kaffee mit der Polizei

Bielefeld

Grauer Himmel, penetranter Nieselregen, die Temperaturen liegen gefühlt am Gefrierpunkt – eigentlich wollte Birte Entgelmeier mit Tochter Laura (4) nur schnell in der Innenstadt eine Jacke kaufen. Der kurze Bummel in die Fußgängerzone dauert aber für die Mutter und ihre Kleine länger als gedacht.

Von Jens Heinze