Auf Empfang: Epcan GmbH beseitigt die weißen Flecken

Mit der Durchführung ist, wie berichtet, das Unternehmen Epcan GmbH aus dem Westmünsterland betreut worden. Epcan hat den Zuschlag für Schloß Holte-Stukenbrock, Harsewinkel, Langenberg, Rheda-Wiedenbrück und Versmold erhalten.

Bis Freitag, 11. März , haben alle betroffenen Anwohner die Möglichkeit, sich einen kostenlosen Glasfaseranschluss bis ins Haus zu sichern.

Für alle interessierten Bürger werden Online-Informationsveranstaltungen und Infopoints vor Ort angeboten. Bis zum Ende der Nachfragebündelungen gibt es Informationsveranstaltungen. Eine Online-Informationsveranstaltung für das Förderprojekt im Kreis Gütersloh findet am Mittwoch, 16. Februar, ab 19 Uhr statt. Die Teilnahme ist möglich ohne Anmeldung über den Link https://zoom.us/j/98790086358 oder die Webinar-ID 987 9008 6358.

Darüber hinaus können sich alle Bürger am Dienstag, 8. März, im Rathaus in Langenberg sowie am Donnerstag, 9. März, im Rathaus in Rheda-Wiedenbrück persönlich beraten lassen. Es gelten für die persönliche Teilnahme die zu diesem Zeitpunkt aktuell bestehenden Corona-Regeln.

Weitere Informationen rund um das Förderprojekt im Kreis Gütersloh sind im Internet zu finden unter

www.epcan.de/guetersloh