Auf geht‘s zum Spielen im kühlen Nass

Steinhagen

Auch Theo, der Malinoi-Mischling, muss sich an diesem bedeckten Sonntagmittag entscheiden, ob er Spaß im Wasser haben will oder lieber am Sandstrand stehen bleiben will. Zum mittlerweile vierten Mal haben die Gemeindewerke Steinhagen zum Saisonende gemeinsam mit der Hundeschule von der Ströher Heide das Abschwimmen für die Vierbeiner im Waldbad organisiert. Und das ist wiederum gut angekommen.

Von Sandra Homann