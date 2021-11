Auf guten Wegen unterwegs

Die Versammlung fand unter Einhaltung der 3G-Regeln im Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schule“ statt. Bei den anstehenden Vorstandswahlen stellten sich der langjährige erste Bernd Grothe, Gründungsmitglied des Vereins, und der erste Wanderwart Martin Weinholz nicht mehr zur Wiederwahl. Die Vereinsmitglieder bedankten sich bei beiden ausscheidenden Vorstandsmitgliedern mit einem kleinen Präsent und Applaus.

Die Neuwahl, Carsten Arndt war Wahlleiter, brachte nachfolgende Ergebnisse: erster Vorsitzender Franz Rüther, zweiter Vorsitzender Albert Speith, erster Schriftführer Gisbert Pamme, zweiter Schriftführerin Claudia Claes, erster Kassenwart Reinhard Schrader, zweite Kassenwartin Sabine Hasenbein, erste Wanderwartin Annette Lachmann, zweite Wanderwartin Waltraud Stodden, erster Wegewart Franz Bigos und zweiter Wegewart Willi Groppe.

Coronabedingt konnten 2020 leider keine gemeinsamen Wanderungen stattfinden. Nur das sogenannte Montagsteam war regelmäßig einzeln oder in Kleingruppen im Arbeitseinsatz, um die Wanderwege und die Ruhebänke zu pflegen und zu unterhalten.

Schutzhütte

Im laufenden Kalenderjahr wollen die Wanderfreunde noch eine neue Schutzhütte am Bramberg aufstellen und die vor drei Jahren neu angelegte Baumallee am Berinkhusenweg um drei weitere „Bäume des Jahres“ erweitern. Zudem bieten die Wanderfreunde ihren Mitgliedern wie auch Gästen in diesem Jahr noch eine Wanderung an: Nun im November ist die Jahresabschlusswanderung rund um den Räuschenberg mit gemütlichem Abschluss im „Café am Räuschenberg“ geplant. Der Termin für die Jahresabschluss-Wanderung werde rechtzeitig bekannt gegeben.