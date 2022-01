Auf Lkw-Touren Stieftochter missbraucht?

Sieben oder acht Jahre alt war das Mädchen damals. An Rast- und Parkplätzen habe der Hiddenhauser das ihm anvertraute Kind dann in die Schlafkabine ins Führerhaus gelockt. Er habe dort eine Belohnung für sie. Dann soll der Mann, der im Februar 44 Jahre alt wird, sich an dem Kind sexuell schwer vergangen haben. Zehnmal soll dies bis zum 20. Februar 2020 passiert sein. An diesem Tag nahm das Jugendamt das Mädchen in Obhut.

