Auf Polizist zugerast: Bewährungsstrafe

Bünde

Es ist der 18. Juli 2021, ungefähr 1 Uhr in der Nacht, als ein BMW-Mini-Fahrer in Bünde mit hoher Geschwindigkeit auf eine Polizeikontrolle zufährt. Ein Beamter, der den Mann anhalten will, muss sich mit einem Sprung auf den Gehweg retten. Nach kurzer Verfolgung wird der Raser gestoppt. Am Donnerstag ist der 29-Jährige wegen des Vorfalls verurteilt worden.

Von Daniel Salmon