Auf Schnäppchenjagd mit Maske

Bielefeld

Wenn Late-Night-Shopping auf Black Friday trifft, ist das ein Eldorado für alle Schnäppchenjäger. Tausende von ihnen machten sich am Freitag auf nach Bielefeld – die just wegen der steigenden Zahl an Covid-19-Infizierten eingeführte Maskenpflicht stellte keine Hürde für die Einkaufswilligen dar.

Von Kerstin Sewöster