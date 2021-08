Auf Schusters Rappen rund um Spenge

Am Parkplatz gegenüber der Mühlenburg treffen sich die beiden großen Rundwanderwege von Spenge: der Vogel- und der Spangenweg. Genau der richtige Platz, um den Wanderern einen Überblick über den Streckenverlauf zu geben, dachte sich der Heimatverein und installierte dort zwei neue Wandertafeln.

Heimatverein installiert zwei neue Wandertafeln für den Vogel- und den Spangenweg am Parkplatz Mühlenburg

In Corona-Zeiten zieht es viele ins Freie. Das Wandern ist zu einer beliebten Freizeitaktivität geworden. Viele suchen nach attraktiven Wanderstrecken in der näheren Umgebung. Diese gibt es auch in Spenge. Darauf machen die beiden neuen Wandertafeln aufmerksam, die nun neben dem alten Schild aufgestellt wurden, das auf die kürzeren Rundwanderwege A1 und A2 hinweist.