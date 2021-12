Auf Warteliste setzen lassen

Mit Anmeldung: Impfaktion am Samstag, 11. Dezember, im Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft

Hüllhorst

Die erste Impfaktion in der Gemeinde Hüllhorst wird am Samstag, 11. Dezember, ab 9 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft (direkt an der B 239) ausgerichtet. Bürgermeister Michael Kasche rät Impfwilligen, sich auf die Warteliste setzen zu lassen, falls im Online-Buchungssystem gerade keine Termine verfügbar sind.