Auf Zeitreise im grünen Sportwagen

Ehepaar Vorwerk aus Borgentreich zeigt in Folge 30 seinen DKW PS 600 Sport von 1930

Um die Vorwerks und ihren DKW PS 600 Sport aus dem Jahr 1930 geht es in dieser Folge unserer Serie „Ich und mein Oldtimer“. Bis der Wagen in der heimischen Garage stand, verging viel Zeit. Denn als sie den besonderen Wunsch hörten, standen sie noch ganz am Anfang. Ein DKW mit Heckantrieb, gab es das überhaupt? Den Sammlern waren nur Fronttriebler bekannt.