Auf zur digitalen Schnitzeljagd

Die eigene Stadt, die Umgebung oder auch den Nachbarkreis auf ein ganz eigene Art entdecken: Klanginstallationen erleben, entspannt ein Märchen in der Natur hören, Stadträtsel lösen oder Plattdeutsch und regionaltypische Zungenbrecher lernen: Das Projekt „Kulturexplorer“, das der Kreisheimatverein und die Stadt Vlotho mit zahlreichen Kooperationspartnern jetzt gestartet haben, soll es künftig möglich machen.

„Wir entwickeln dazu die App ActionBound, die im Juli 2022 freigeschaltet werden soll. Dann schicken wir alle Besucher, die Spaß am Entdecken haben, auf eine digitale Schnitzeljagd“, kündigt Monika Guist, Projektmanagerin des Kreisheimatvereins, an. Geplant sind drei Erlebnisrouten: eine lange, die per Fahrrad erkundet werden kann, eine Stadttour für Fußgänger sowie eine Familientour mit Naturerlebnissen für Kinder.