Auffahrunfall auf der B1

Zwei Personen sind am Dienstag bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 1 laut Feuerwehr verletzt worden. Den Angaben zufolge fuhr die Fahrerin eines Seat einem VW Polo bei einer Geschwindigkeit von rund 70 km/h auf.

Feuerwehr Paderborn: zwei Verletzte – Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Der Polo kam erst etwa 100 Meter weiter auf einem Feld zum Stillstand.

Die Feuerwehr Paderborn wurde um 17.43 Uhr alarmiert. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Auffahrt Wewer der B1 (Salzkottener Straße). Die Ursache sei bisher ungeklärt, so die Feuerwehr in einer Mitteilung von Dienstagabend weiter.

Die Seat-Fahrerin und der Polo-Fahrer befreiten sich ohne Hilfe aus ihren Fahrzeugen, bei denen ein Totalschaden entstanden war. Der Rettungsdienst versorgte beide Personen medizinisch. Sie wurden in Paderborner Krankenhäuser transportiert.

An dem rund einstündigen Einsatz der Feuerwehr waren zwei Löschfahrzeuge, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Einsatzleitwagen beteiligt.