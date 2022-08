Auffahrunfall in Bünde: drei Autos beteiligt

Bünde

Bei einem Auffahrunfall sind am Mittwoch gleich drei Autos ineinander geschoben worden. Ein 32-jähriger Mann aus Spenge war um 16.50 Uhr mit seinem VW auf der Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Bünde unterwegs. Da das unmittelbar vor ihm fahrende Fahrzeug augenscheinlich beabsichtigte, nach links in die Sunderbachstraße abzubiegen und daher abbremste, verlangsamte auch der Spenger seine Fahrt.