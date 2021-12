Auffällig viele Wiederholer prognostiziert

Tegethoff sagte, dass die ungewöhnlich hohe Anzahl der Jungen und Mädchen, die das erste Schuljahr als Rückläufer – so der Fachbegriff in der Behördensprache – wiederholen müssen, auf die Corona-Bedingungen im laufenden Schuljahr zurückzuführen sein könnte. Zur Verdeutlichung: In den vergangenen Jahren ohne Einschränkungen infolge Corona war es in aller Regel so, dass an jeder Delbrücker Grundschule durchschnittlich nur zwei Kinder die Eingangsklasse wiederholen mussten. Aktuell sind es dagegen in jeder Klasse ein bis zwei Kinder.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar