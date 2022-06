Unbekannte beschädigen mehrere geparkte Fahrzeuge an der Bünder Wilhelmstraße

Bünde

Wer war da denn bitte auf Randale-Tour? Vermutlich in der Nacht zu Montag sind an der Bünder Wilhelmstraße mehrere dort geparkte Autos zerkratzt worden. In alle Fahrzeuge wurde das gleiche Motiv eingeritzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung

Von Daniel Salmon