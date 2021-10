Aufforstung ist Generationenaufgabe

Willebadessen

Wiederaufforstung und Umgestaltung des Waldes durch die Folgen des Klimawandels und den Borkenkäferbefall geht der Gemeindeforstamtsverband Willebadessen innovativ und mit großem Engagement an. Davon überzeugten sich am Samstag rund 30 Teilnehmer einer Waldwanderung auf Einladung des CDU-Stadtverbandes Willebadessen. Forstamtsleiter Nikolas Osburg führte die Wanderung. Gerne war auch Landrat Michael Stickeln zum Startpunkt am Fernsehturm gekommen.

Von Astrid E. Hoffmann