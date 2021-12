Fördergelder bringen die Jugendarbeit auch in Paderborn mit einem Aktionsprogramm in Schwung

Paderborn

„Raus aus den virtuellen Räumen, rein in die analoge Begegnung mit Menschen“ – so lautet die Botschaft der Jugendämter von Stadt und Kreis Paderborn für das Jahr 2022. Mit einem zweijährigen Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ möchten Bund und Länder gemeinsam Kinder und Jugendliche unterstützen, deren Alltag in der Pandemie anders war: Sport, Spielen, Reisen, Freizeitaktivitäten konnten nur eingeschränkt stattfinden.