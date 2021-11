Aufklärung über Gewalt gegen Frauen

Die Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn nimmt die Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen zum Anlass, mit zahlreichen Akteurinnen ein breites Bündnis gegen Gewalt an Frauen zu bilden. Kooperationspartnerinnen sind der Arbeitskreis der Gleichstellungsstellen im Kreis, der Arbeitskreis „Nein, zu Gewalt an Frauen“, der Zonta-Club Paderborn und der Club Soroptimist International Paderborn.

Gemeinsam bieten sie rund um den internationalen Gedenktag „Nein, zu Gewalt an Frauen!“ Aktionen und Veranstaltungen an, die sich gegen Gewalt an Frauen wenden. Jede dritte Frau – etwa 736 Millionen Frauen weltweit – wurde in den Jahren 2000 bis 2018 bereits Opfer von Gewalt, wurde geschlagen, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die große Mehrheit – 641 Millionen Frauen – erlebt Gewalt laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation in Ehe oder Partnerschaft. Gewalt gegen Frauen sei die häufigste Menschenrechtsverletzung, national und international. Im Kreis Paderborn wurden im Vorjahr 396 (2019: 237) Anzeigen von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gestellt, davon 41 (54) wegen Vergewaltigung, 27 (13) Anzeigen wegen sexueller Nötigung, 97 (50) Anzeigen wegen sexuellen Missbrauchs, 158 (42) Anzeigen wegen Verbreitung pornografischer Schriften und 29 (8) wegen exhibitionistischer Handlungen.

Die Kooperationspartnerinnen möchten informieren, sensibilisieren und die Präventions- und Hilfsangebote in den Fokus rücken: Am 22. November, 18 Uhr, findet im großen Sitzungssaal des Rathauses ein Fachvortrag mit Podiumsdiskussion zum Thema „Das erzwungene JA – Bekämpfung von Kinder- und Zwangsehen“ statt. Kinderehen und Zwangsheirat seien eine globale Verletzung der Menschenrechte, die unabhängig von Religion und Kultur weltweit zu finden sei – auch in Deutschland. Teilnehmerinnen der Hybridveranstaltung sind Susanne von Bassewitz (ehemalige Präsidentin von Zonta International), Sevilay Inci-Kartal (Diplompädagogin) und Ergül Sam (Sozialpädagogin), beide vom Mädchenhaus. Sie werden Präventions- und Hilfsmöglichkeiten aufzeigen. Auf dem Podium diskutieren zudem Thomas Stolz (Pfarrer), Annette Ollesch (Zonta-Club Paderborn, Fachanwältin für Familienrecht) und Sonja Fatma Bläser (Schriftstellerin und Leiterin von HennaMond Köln). Teilnehmen dürfen nur immunisierte oder getestete Personen. Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 17. November, per Mail an GegenGewalt@paderborn.de erforderlich.

Am 25. November werden am Rathaus im Zuge einer Aktion von Terre des Femmes Flaggen gehisst. Der Zonta-Club lässt an diesem Tag darüber hinaus 19 Gebäude in orangefarbenem Licht anstrahlen. Vom 25. November bis 23. Dezember findet eine Brötchentütenaktion in ­Kooperation des Soroptimist Club International und des Arbeitskreises der Gleichstellungsstellen im Kreis mit der Bäckerei „Goeken backen“ statt. Motto: „Gewalt kommt nicht in die Tüte!“

Am 1. Dezember, 19.30 Uhr wird im Pollux-Kino der Film „Der Glanz der Unsichtbaren“ gezeigt. Er erzählt von Frauen, die in prekären Umständen leben.