Aufruf zum Energieboykott

Borchen

Der Borchener Unternehmer Bernd Langer hat eine Petition an den Bundestag gerichtet, die zum Ziel hat, Russland wirtschaftlich zu schwächen und auf diese Weise den Krieg in der Ukraine zu verkürzen. Konkret ruft Langer die Bevölkerung dazu auf, weniger zu heizen, somit den Energiebedarf zu senken und so dafür zu sorgen, dass weniger Geld für Kohle, Öl und Erdgas in die Kassen des Putinschen Regimes fließen.

Von Per Lütje