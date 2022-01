Aufs richtige Gleis setzen

Als Berufswunsch für Jungs war der Lokführer immer vorne mit dabei. Dass dieser Beruf aber auch für Frauen sehr gut geeignet ist, beweisen die inzwischen vielen Lokführerinnen. Das Jobcenter und die Agentur für Arbeit in Paderborn bieten in diesem Jahr eine Umschulung besonders für Frauen an.

Nicht nur in Krisenzeiten stehen Arbeitssuchende vor der Frage, ob eine Umschulung Sinn macht. Nicole Jucks und Simone Wils, Beauftragte für Chancengleichheit beim Jobcenter und der Agentur für Arbeit in Paderborn, stellen klar: „Mehr Menschen sollten einen Quereinstieg bei den Bahnen in NRW wagen.“ Jucks und Wils wissen um die Sorgen von Menschen, die sich gerade nur wenige Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt einräumen. Das Problem: „Arbeitssuchende konzentrieren sich immer noch auf die klassischen Topberufe der letzten 20 Jahre und übersehen andere Berufsmöglichkeiten. Sie wissen oft gar nicht um die Chancen, die ihnen beispielsweise eine Umschulung zur Lokführerin bietet“, berichten die beiden Berufsfachfrauen.

„Lokführerin ist ein absoluter Mangelberuf. Wer die Umschulung erfolgreich abschließt, bekommt ganz sicher einen Arbeitsplatz in Wohnortnähe“, erklärt Nicole Jucks vom Jobcenter Kreis Paderborn. „Zudem ist schon das Einstiegsgehalt mit rund 3000 Euro brutto attraktiv“, ergänzt Simone Wils von der Agentur für Arbeit in Paderborn. In anderen Branchen werde deutlich weniger gezahlt. Die späteren Arbeitsplätze seien sicher, heißt es. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen in NRW hätten bis 2025 einen Bedarf von mehr als 1700 neue Lokführerinnen und Lokführer.

Online-Veranstaltung am Donnerstag, 20. Januar

In einer Online-Veranstaltung am Donnerstag, 20. Januar, 10.30 Uhr, präsentieren Judith Höhn und Sandra Uhrig für „Fokus Bahn NRW“ (Gemeinschaftsinitiative der NRW-Nahverkehrsbahnen unter Federführung des Verkehrsministeriums) berufliche Möglichkeiten und Bausteine des Bewerbungsverfahrens. Anmeldungen dazu nehmen Nicole Jucks unter der Rufnummer. 05251/5409227 oder per E-Mail an Paderborn-BCA@jobcenter-ge.de sowie Simone Wils unter Tel. 05251/120230 oder E-Mail an paderborn.bca@arbeitsagentur.de entgegen.