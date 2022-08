Auftakt im Drogenhaus-Prozess

Es wurde eng im Saal 4 des Landgerichts Bielefeld. Der Angeklagte aus Hiddenhausen wurde von zwei Anwälten vertreten, der Angeklagte aus Bad Oeynhausen hatte einen Anwalt an seiner Seite. Beim Verhandlungsauftakt zum Prozess um das Drogenhaus in Vlotho an diesem Mittwoch ließ der vorsitzende Richter Dr. Bernd Bovenschulte kurzerhand einen weiteren Tisch auf die Seite der Verteidigung stellen. Die Staatsanwältin saß auf ihrer Seite alleine, der Richter wurde flankiert von zwei Schöffen.

Auf allen drei Etagen des Hauses am Rande von Vlotho bauten die mutmaßlichen Täter Cannabispflanzen an. Dafür nutzten sie professionelle technische Ausstattungen, wie Bewässerungssysteme und Wärmelampen. Die Stromzufuhr für diese Anlagen führten sie am Zähler vorbei.

Den Anbau von Cannabis und den Handel mit Marihuana in nicht geringer Menge wirft die Staatsanwaltschaft den beiden Angeklagten vor. Dem Beschuldigten aus Hiddenhausen wird zudem der unerlaubte Besitz von automatischen Waffen zur Last gelegt. Schnell wurde beim ersten Austausch zwischen Richter und Verteidigern deutlich, dass die drei Anwälte nicht unbedingt an einem Strang ziehen. Die Rechtsbeistände des Hiddenhausers deuteten an, dass ihrem Mandanten die Beteiligung am Betrieb der Plantage nicht nachzuweisen sei und die anderen ihm vorgeworfenen Taten deshalb anders bewertet werden müssten.