Auftakt zu „Warnstreikwelle“

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall am Samstag mit Warnstreiks begonnen. Unmittelbar nach Ablauf der Friedenspflicht um Mitternacht legten mehrere tausend Beschäftigte bundesweit in ausgewählten Industriebetrieben die Arbeit für einige Stunden nieder, darunter auch im Bielefelder Werk des Gütersloher Hausgeräteherstellers Miele. Die Gewerkschaft will deutlich höhere Löhne durchsetzen. Sie kündigte weitere Warnstreiks auch in OWL für diese und die kommende Woche an.

„In der neuen Woche geht‘s richtig los“, sagte Ute Herkströter, Geschäftsführerin der IG Metall Bielefeld, dem WESTFALEN-BLATT. Es seien mindestens zwei Kundgebungen mit Warnstreiks in mehreren Unternehmen in Bielefeld geplant, zudem auch weitere Aktionen in OWL. So kündigte Konrad Jablonski, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Paderborn, ebenfalls eine flächendeckende Warnstreikwelle und Kundgebungen an. In einem ersten Schritt sollen sich elf Betriebe in den Kreisen Paderborn und Höxter beteiligen.