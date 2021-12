Aus Angst vor Blutrache auf Polizisten geschossen?

Hiddenhausen

Ein Ermittlungsrichter hat am Samstag Haftbefehl gegen den Mann erlassen, der am Freitag in Hiddenhausen (Kreis Herford) einen Polizisten angeschossen hatte. Staatsanwalt Christoph Mackel: „Ihm werden versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen.“

Von Christian Althoff