Aus dem Kurpark soll ein Klimapark werden

Im Rahmen einer Klausurtagung ist die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Nieheim zusammengekommen und hat über Schwerpunkte für das Jahr 2022 diskutiert. Unter anderem soll nach den Vorstellungen der CDU der Kurpark in einen Klimapark umgewandelt werden.

Zunächst wurde in einem Resümee über die neun Anträge beraten, die 2021 von der CDU-Fraktion gestellt worden waren. Nach einem Rückblick auf die Ratsarbeit 2021 ging es dann um die Ziele der Fraktion im Jahr 2022.

„Wir wollen Politik aktiv gestalten, deswegen ist das Einbringen eigener Anträge für unsere Ratsarbeit essenziell“ so Elmar Kleine, Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat der Stadt Nieheim. Die Stadt Nieheim und die Ortschaften sollen hierbei gleichermaßen profitieren. In der Kernstadt fordert die CDU das Erstellen einer ganzheitlichen Planung für den Bereich der Lehmkuhle. Hier soll der Nieheimer Kurpark zum Nieheimer Klimapark umgewandelt werden, um die jährlichen Mittel des Titels „Heilklimatischer Kurort“ zu sichern und mit der neu gestalteten Lehm­kuhle den Lebensraum attraktiver zu gestalten.

Laut CDU bedarf nicht nur die Lehmkuhle an sich, sondern auch das ganze Umfeld einer ganzheitlichen Planung. Von dieser ganzheitlichen Planung sollen dann entsprechende Einzelmaßnahmen abgeleitet und Stück für Stück umgesetzt werden. Zurzeit wird diskutiert, inwieweit in der Lehmkuhle das Freizeitangebot erweitert werden kann. Hier spielen ein Pumptrack, ein Wohnmobilhafen und ein Erlebnisspielplatz eine Rolle. Sie sollten nach den Vorstellungen der CDU in das Konzept für den Klimapark mit einbezogen werden.

Für die Ortschaften möchte die CDU die Mittel für die Dorferneuerung um 50 Prozent, auf insgesamt 30.000 Euro erhöhen. Auch der Verteilungsschlüssel der Gelder, die jede Ortschaft erhält, um Projekte zur Dorferneuerung zu realisieren, solle sich ändern. Angedacht ist eine kleine Dorferneuerungsmaßnahme als Instandhaltungspauschale von jährlich 1500 Euro pro Ortschaft. Zudem könnten bis zu fünf Ortschaften pro Jahr für den Restbetrag Projekte zur Dorferneuerung einreichen, die dann von der Stadt mit einem Maximalvolumen von 3500 Euro pro Ortschaft gefördert werden. Nicht verbrauchte Gelder würden das Budget für das nächste Jahr erhöhen. Erhält eine Ortschaft eine entsprechende Förderung, gilt ein Moratorium für ein Jahr. Für die eingereichten Projekte ist laut CDU ein enger Maßstab bei der Auswahl anzulegen. Wichtig sei hier, dass das Projekt dem gesamten Ort nütze und nicht nur einem Verein.

Schon in der nächsten Ratssitzung, am 10. Februar, möchte die CDU die beiden Anträge einreichen und zur Abstimmung stellen: „Wir wollen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen das Beste für die Nieheimer Bürger herausholen“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Robin Lintemeier.