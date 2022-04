Aus dem Speicher für die Speichen

„Ich will vor allem das Radfahren fördern und dabei mitarbeiten, die Radwege ausbauen“, sagt Booth. Gerade geliefert worden sind zwei Radservice-Stationen zu Testzwecken. Am Bahnhof (Pendler) und an der Ems-Erlebniswelt (Radtouristen) sollen sie stehen. Luftpumpe und Werkzeug zum Flicken von Platten sind dort frei zugänglich. Außerdem werden weitere Ladestationen für E-Bikes installiert. „Das sind Säulen mit Solarpanel und Speicher, so dass kein Stromanschluss für die Säule nötig ist. Drei Steckdosen wird jede Säule haben, außerdem zwei USB-Anschlüsse, an denen Smartphones und Tablets geladen werden können.“ Standorte stehen noch nicht fest. Sie sollen aber zum Verweilen während des Ladens einladen, sicher vor Diebstahl und Randalierern sein. Zusätzlich werden drei weitere Ladestationen für Elektroautos installiert.

