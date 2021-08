Aus der Bäckerei wird eine Heimatstube

Eine Gruppe von Ehrenamtlichen richtet in Bredenborn ein kleines Museum ein, das zugleich zum Treffpunkt werden soll

Marienmünster-Bredenborn

Eine Heimatstube oder ein kleines Heimatmuseum war ein schon lange gehegter Wunsch von Heimatfreunden in Bredenborn. Jetzt nimmt die Idee konkrete Formen an. In der ehemaligen Bäckerei Münster bereiten sieben Ehrenamtliche die Räumlichkeiten für die neue Aufgabe vor.

Von Heinz Wilfert