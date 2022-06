Aus einem Irgendwann ist jetzt geworden

Dritter Abschlussjahrgang der Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock am Standort Hallenbad erhält als erster seine Zeugnisse in der frisch renovierten Aula

Schloß Holte-Stukenbrock

Zu den Klängen des Soundtracks von „Fluch der Karibik“ haben am Freitag an der Gesamtschule die Schülerinnen und Schüler aus drei Klassen ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Zwei weitere Klassen folgen an diesem Samstag.

Von Dirk Heidemann