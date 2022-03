Aus einer halben Stelle werden vier

Einigkeit: Schulsozialarbeit an den fünf Grundschul-Standorten in Schloß Holte-Stukenbrock muss dringend ausgebaut werden

Seit 2011 gibt es in Schloß Holte-Stukenbrock eine Grundschulsozialarbeiterin, die mit einer halben Stelle alle Grundschulen – also fünf Standorte – betreut. „Dass wir mehr brauchen, muss nicht erklärt werden“, sagte Norman Nefiodow, Schulleiter der Michaelschule, während des Familien- und Bildungsausschusses am Montagabend.

Von Dirk Heidemann