Aus Enger an die Nationalgalerie

Bundespräsident Walter Scheel besucht am 14. September 1978 die Nationalgalerie in Berlin. Deren Leiter, Prof. Dr. Dieter Honisch (rechts), begleitet ihn bei einem Rundgang. Honisch kam als Flüchtling 1946 nach Enger und legte sein Abitur am Friedrichs-Gymnasium Herford ab.

Foto: Bundesarchiv, B 145 Bild-P107352 / CC-BY-SA 3.0